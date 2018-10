VIDEO | Nüüd on see nähtud! Breiktantsus selgusid esimesed olümpiavõitjad

Kuldmedali võitsid noormeestest Sergei “Bumblebee” Tšernõšev Venemaalt ja neidudest Ramu Kawai Jaapanist.

Võistlused toimusid korvpalli väliväljakutel, mis on sobiva kattega. Kohtunikud hindasid kuut erinevat aspekti - loovus, isikupära, tehnika, kava mitmekesisus, sobivus muusikasse ja kava täitmine.

1970. aastatel USA-s alguse saanud ja sealt üle maailma levinud breiktants kuulub suurde hip-hop tantsude perre. Oma olemuselt on breiktants üks radikaalsemaid, keerulisemaid, füüsilisemaid ning aeganõudvamaid tänavatantsu stiile. See on tantsuliik, kus võimalustel pole piire.

Kas tulevane võistlusala ka suurel olümpial?

