VIDEO | Liivapaberiskandaal: kriketipalli töödelnud Austraalia trio karjäär on rikutud

Kriketimaailmas lahvatas möödunud laupäeval selle aasta suurim spordiskandaal, kui Austraalia mängijaid jäid Kaplinnas Lõuna-Aafrika Vabariigiga mängides vahele palli liivapaberiga hõõrumisega.

Telekaamerd tabasid Austraalia koondislase Cameron Bancrofti mängu ajal kahtlase toiminuga tegelemas. Ta võttis taskust kollase paberitüki ning töötles sellega mänguvahendit, et vastastel seda raskem lüüa oleks. Käivitus suuremahuline uurimine, mis tuvastas, et keelatud tegevusega olid seotud kolm mängijat, lisaks Bancroftile ka kapten Steve Smith ja asekapten David Warner.

Bancroft sai Austraalia kriketiliidult üheksakuulise võistluskeelu, kaks ülejäänud meest aastase. Kohaliku meedia ja avalikkuse poolt on mehed aga nii mutta tambitud, et nende sporti naasmine ka pärast keeldude lõppu näib väga ebatõenäoline.

Maailma kriketi katuseorganisatsioon BCCI keelas Smithil ja Warneril ühtlasi India meistriliigas osalemise, kus nad oleksid oma koduklubide eest mängides sel hooajal teeninud kumbki 2,4 miljonit dollarit. Usutakse, et koondis oleks meestele 2017/2018 hooaja mängude eest maksnud vastavalt 2 ja 1,4 miljonit dollarit. Lisaks peavad nad kriketikogukonna heaks tegema 100 tundi vabatahtlikku tööd.

Liivapaberiskandaali arhitektiks peetakse Warnerit, kes olevat Bancrofti juhendanud, kuidas täpsemalt palli töötlema peaks. Esialgu üritasid Smith ja Bancroft väita, et paberitükk viimase taskus oli teip, kuid uurimine tuvastas, et tegu oli ikkagi liivapaberiga.

Lisaks endale tõi kolmik palju jama kaela ka Austraalia kriketiliidule, kes kaotas skandaali tõttu ninisponsori Magellani, kes oma 20 miljonit Austraalia dollarit (12,4 miljonit eurot) väärt kolmeaastase lepingu täna tühistas, olles selle sõlminud vaid seitse kuud tagasi.

Warneri ja Bancroftiga lõpetas aga lepingu nende isiklik sponsor ASICS ning Warneriga koostöö katkestamisest teatas kolmapäeval ka elektroonikagigant LG. Austraalia meeskonna toetajad Qantas ja Commonwealth Bank on juhtunuga seoses väljendanud sügavat pettumust, kuid esialgu veel lepinguid katkestama ei tõtta.

Austraalia aja järgi täna õhtul peaks kapten Smith andma Sydney lennujaamas pressikonverentsi. Johannesburgi lennujaamast saadeti mees ära vilekoori ja mõnituste saatel. Teda pidid eskortima 12 politseinikku. Smithi süüks pannakse vaid seda, et ta oli palli töötlemise plaanist teadlik, kuid ometi on temast tehtud kogu skandaali "kaanepoiss", sest tegu on ühe maailma parima lööjaga.