Mõne päeva eest Venemaa sõjaväelennuki pardal traagilisse õnnetusse sattunud koor oli 2014. aasta Sotši taliolümpia avamistseremoonial üks menukamaid esinejaid.

Lauluga "Get Lucky" vallutati südameid igas maailma nurgas.

Koor, kuhu kuulub täiskoosseisus 70 lauljat on üks osa 186-liikmelisest Aleksandrovi ansamblist. Koorile lisandub tantsutrupp ning pillimeeste kollektiiv. Lennukatastroofis hukkus enamus koori koosseisust ehk 64 lauljat.

Lennuki pardal ei viibinud koori solist Vadim Ananjev, kes jäi reisilt eemale, kuna perre sündis värskelt kolmas laps ning naine vajas kodus abi. Peres kasvab kolm väikest last. "Ma ei suuda seniajani juhtunut uskuda. Mulle korrutatakse aina, et olen sündinud hõbelusikas suus," sõnas Ananjev Interfaxile. Sama agentuuri info kohaselt jäi üks koori liige lennukist maha päris viimasel hetkel, kuna selgus, et tema välispass on aegunud. Nende kahe juhtumi kohta sobib tõesti kasutada sõnapaari "Get Lucky".