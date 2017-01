Laupäeval lahkus siit ilmast legendaarne ETV spordireporter Lembitu Kuuse. Pikalt raske haigusega võidelnud Kuuse viimaseks tööks ETVs jäi detsembris oma kodus tehtud intervjuu Ott Tänakuga.

Kui usutlus Tänakuga jäi Kuuse jaoks viimaseks tööks, siis viimast korda kommenteeris 66-aastaselt lahkunud reporter otseülekannet 27. novembril, kui tõi koos Margus Aderiga televaatajateni laskesuusatamise MK-sarja avaetapi Östersundis.

ERRi sporditoimetuse juhi Rivo Saarna sõnul ei olnud siis veel teada, et need jäävad Lembitu Kuuse viimasteks töödeks. "Neid asju tahtis ta aga väga teha ja elas väga kaasa. Need alad olid tema suured eelistused, eriti lõpus."

