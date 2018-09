Pühapäeva eel on kaksikjuhtimine Rasmus Metsamaa ja Henar Ruudna käes, kel on mõlemal seni kirjas par -11. Vaid ühe viskega jääb kolmandana maha Kristo Vaikmaa, järgnevad mehed on temast juba nelja viske kaugusel.

Naiste seas hoiab liidrikohta Anneli Tõugjas (+9), järgnevad Kaidi Allsalu (+11) ja Liis Päid (+17).

Meeste arvestuse võitja teenib auhinnarahana 600 eurot, naiste võitja 160 eurot.