VIDEO | Kolme pilastamisohvri isa tormas kohtusaalis endisele USA võimlemiskoondise arstile kallale: ma alles näitan sellele l***pojale!

USA-s Michiganis peetakse juba kolmandat nädalat kohut endise USA riistvõimlemiskoondise arsti Larry Nassari üle, kelle vastu on süüdistusi rohkem kui 250 väidetaval ohvril.

Korravalvurid pidid eile kõhuli maha väänama kolme ohvri isa Randall Margravesi, kes tahtis Nassarile kallale minna, hüüdes üle kohtusaali: "Ma alles näitan sellele l***pojale! Andke mulle minut selle värdjaga!"

58-aastane Margraves vabandas hiljem oma vihapurske pärast ning kohtunik lasi tal ilma karistuseta minna. Sotsiaalmeedias avaldati Margravesile kaastunnet ning siin-seal tekkis mitmeid omaalgatuslikke rahakogumise aktsioone. Mees teatas hiljem pressikonverentsil, et ei vaja raha ega tunne ennast kangelasena.

"Ma saan ainult loota, et saabub päev, kui Larry Nassari päevad siin maakeral on loetud ning ta läheb põrgu kõige sügavamasse, pimedamasse ja kuumemasse nurka," väljendas ta siiski põlgust kohtu all oleva endise arsti suhtes, kelle ohvrite seas on olnud ka mitmeid USA olümpiasangareid.

Sõna võttis ka Nassarit süüdistav Lauren Margraves, kes ütles, et Nassar pilastas teda, kui ta oli 13-aastane. "Ma näen oma vanemate pilgust, et nad tahaksid midagi ette võtta, aga ei saa," lausus naine. "Kogu mu perekond on pidanud viimase paari kuu jooksul põrgu üle elama."

Larry Nassar on end süüdi tunnistanud kümnes kriminaalse seksuaalkäitumise süüdistuspunktis ning talle on määratud 40-175 aastat vangistust.