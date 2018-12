VIDEO | Eesti saalihokikoondis alustas MM-finaalturniiri kindla võiduga

Eesti meeskond alustas turniiri kindla võiduga: skooriga 11:4 alistati Austraalia. Eestlaste eest said viskasid kaks väravat Rickard Rydell, Oliver Savi ja Mattias Proos, tabamuse said kirja veel Oskar Salm, Tanel Kasenurm, Kermo Uue, Patrik Kareliusson ja Mats Tamme.

Pühapäeval läheb Eesti kell 19 algavas mängus vastamisi Poolaga.

Enne mängu:

Praha MM-turniiri koondisesse nimetas peatreener Risto Lall Rootsi taustaga väliseestlasi seitse (Patrik Kareliusson, Patrik Markus, Mattias Proos, Adam Widercrantz, Victor Öberg, Rickard Rydell ja Daniel Vaigur), mida on rohkem kui ühelgi eelmisel MMil. Seitsmest mehest kuus mängivad Rootsi esiliigas, mis jääb saalihokis levinud arusaama kohaselt taseme poolest alla ainult Rootsi ja Soome kõrgliigadele.

„Eesti kõrgliiga seis pole liiga roosiline, sest mullune hõbedameeskond Saku lagunes laiali ja mitmed koondislased lõpetasid seetõttu mängimise,“ sõnab koondise peatreener Risto Lall. „Samas kui on Eesti passiga hea mängija, siis miks ta ei peaks saama Eesti eest mängida? Viimane lisanduja on Rickard Rydell, kes tuli ise passiga uksele koputama. Keegi ei ajanud tema eest asju.“

Eesti meeskonna töökeel pole pea kunagi olnud eesti keel, sest enne Lalli ja tema eelkäijat Argo Kunglat juhendasid rahvusmeeskonda soomlased. Praegu töötatakse inglise keeles ja asjad toimivad. „Saalihoki jaoks on inglise keeles töötav koondis sisseharjunud asi. Ühtegi muret ma ei näe, sest suhtlustasandil saavad kõik mehed inglise keelega hakkama. Läbisaamine on samuti kena. Oleme seda ka meeskonda koostades silmas pidanud, et sinna kuuluksid ainult mehed, kes on nõus ühise eesmärgi nimel tööd tegema. Meie edu võti on meeskondlikkus, vajame meeskonnamängijaid,“ ütleb Lall.