VIDEO | Eesti piljarditandem jäi MMil võiduta, ent oli maailmameistrite alistamisele kõige lähemal

"Arvestades asjaolusid, et Hiinas on piljardispordiga tegelejaid sadades, kui mitte tuhandetes kordades rohkem kui Eestis ning et Eesti mehed osutasid Hiina A-koondisele turniiril suurimat vastupanu, tuleb eestlaste esitlusega vägagi rahule jääda ja öelda meeste suunas vaid kiidusõnu. Loomulikult oli tänu ülimalt napile lüüasaamisele kaotus väga valus, kuid mehed võitlesid lõpuni ja spordis tuleb paratamatult võtta vastu ka kaotusi ja seeläbi tugevamaks saada," sõnas Eesti Piljardiliidu esindaja Kristjan Kuusik turniiri lõppedes. "Ei tohi ära unustada nüanssi, et turniirile pääsesid osalema vaid maailma 32 parima riigi piljardisportlased."

Eesti sai kutse turniiril osaleda tänu asjaolule, et Grabe on viimastel rahvusvahelistel suurturniiridel näidanud väga head minekut ning taganud hea positsiooni nii maailma kui ka Euroopa edetabelites. Maailma edetabelis hoiab Grabe 54. kohta ning Euroopa edetabelis kõrget 5. kohta.

Kui Grabe oli varasemalt samal turniiril juba osalenud (2014. aastal koos Erki Ermiga), siis tema noor paariline Mark Mägi on senini osalenud vaid Euroopa tiitlivõistlustel. Seda üsna edukalt – kahelt viimaselt juunioride EM-ilt on Mägil ette näidata nii hõbe- kui pronksmedal.

World Cup of Pool nimelisel paarismängu MM-il jagati parimate vahel auhinnafond, mille suuruseks oli lausa 250 000 USA dollarit. Esikoht teenis lisaks tiitlile ka 60 000 USA dollari suuruse auhinnaraha.