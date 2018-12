VIDEO | Eesti alistas kindlalt Kanada ja mängib MMil 9. koha peale

Eesti ja Kanada senine ainuke omavaheline kohtumine toimus 2016. aasta MMi kaheksandikfinaalis, kui põhja-ameeriklased pidid tunnistama Eesti 4:16 paremust. Seekord valisid mõlemad meeskonnad veidi hillitsetuma taktika ning skoor ja Eesti võidumarginaal jäid madalamaks.

Eesti asus kohtumist Ken Pähna väravast juba teisel minutil juhtima, aga kaks minutit hiljem Kanada viigistas. Edasine kolmandik kulges Eesti selgel domineerimisel, aga Vahtralehemaa puurivaht Taylor Shipp hoidis rinnet. Perioodi viimase viie minutiga asus Eesti aga turvalisse eduseisu, kui tabasid Tanel Kasenurm, Rickard Rydell ja Egert Unga.

Teise kolmandiku keskel viis Kristo Lehiste Eesti 5:1 juhtima, aga Kanada lõi peagi oma teise värava. Nagu esimesegi puhul, oli söötjaks Kanada passiga soomlane Valtteri Viitakoski, kes mängib igapäevasel Soome kõrgliigaklubis Nokia KRP.

Roman Passi 43. minuti tabamus taastas Eesti neljaväravalise eduseisu ning kolmandiku keskel skoorisid üheksasekundilise vahega Unga ja Oliver Savi. Seepeale võttis Kanada aja maha ning vahetas väravavahti. Eesti hoog saadi sellega korraks pidama, aga kolmandiku lõpus viskas Rydell ka üheksanda värava.

Eesti kõige tulemuslikumad olid kolme resultatiivsuspunktiga Ken Pähn (1+2) ja Kermo Uue (0+3). Kaks väravat viskasid Egert Unga ja Rickard Rydell, kaks söödupunkti sai kirja Patrik Kareliusson.

Võit tähendab, et reedel mängitakse 9. koha peale Slovakkiaga, kes alistas täna Austraalia 12:3. Slovakkiaga on Eesti seni kohtunud kuus korda. Kirjas on neli võitu, üks viik ja üks kaotus. Viimati oldi vastamisi 2014. aasta MMi kaheksandikfinaalis, kui saavutati kindel 7:2 võit. Eelmisel, 2016. aasta MMil lahutas homseid vastaseid üks koht – Eesti teenis 8. ja Slovakkia 9. koha.