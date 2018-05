Vibulaskur Reena Pärnat võitis esimese eestlasena maailmareitinguturniiri

Antud maailmareitinguturniiril osalesid sportlased 15 riigist ja see jääb oma mastaabilt väiksemate maailmareitinguturniiride hulka, kuid kõik rahvusvahelise alaliidu seatud tingimused olid siiski täidetud. Maailmareitingu esisaja hulka kuuluva Pärnati jaoks see kahjuks märgatavat tõusu ei tohiks anda, sest praegu kustuvad ka eelmisel kevadel edukalt GP-etapilt kogutud punktid. Oona jaoks on tõus tõenäoliselt märgatavam.

Varasemalt toimus vibuspordis vaid üksikuid maailmareitinguvõistlusi - nendeks olid peamiselt ainult MK-etapid, MM ja kontinentaalsed meistrivõistlused. Rahvusvaheline alaliit World Archery on julgustanud liikmesriike korraldama rohkem selliseid võistlusi ja viimasel paaril aastal on nende võistluste arv hüppeliselt kasvanud. See on toonud kaasa muidugi ka erinevuse osalejate hulga osas, kuid maailmareitingu süsteem võtab võistluse suurust arvesse.

