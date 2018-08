Vibulaskmise Eesti meistrivõistlustel püstitati neli rahvusrekordit

72 noolt 70 meetri distantsilt on harjutus, mida lastakse ka olümpiamängudel. Siiani oli Eestis kurioosne olukord, kus Reena Pärnati rekord 659 punkti oli kõrgem meeste rekordist. Maailmas on üldjuhul meeste tulemused ja rekordid alati naiste omadest siiski körgemad. Nüüd on aga Oona 661 Eesti kõigi aegade parim tulemus. Kusjuures märkimisväärne on see, et Oona varasem isiklik rekord selle hooaja algusest oli 642 silma. Eelmine Eesti rekord oli 651 (Martin Rist, 2014).

“Olin hiljuti Berliini MK-etapil oma tulemuses väga pettunud, kuid tegin peale seda Sveitsis väikese laagri. See andis kõvasti motivatsiooni ja kindlust juurde. Usun, et tegin täna suhteliselt maksimumilähedase soorituse enda hetkeseisu pealt. Väga hea tunne on,” kommenteeris Märt Oona kohe peale laskmist.

“Samuti oli magus tunne lasta üle oma endise treeneri Raul Kivilo ligi 20 aastat vana rekord,” viidates 70 meetri distantsi ehk 36 noole rekordile, mis on nüüd 335 punkti. Eelmine rekord (334 punkti, R. Kivilo) pärines 1996. aasta Atlanta olümpiamängudelt.