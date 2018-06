Viasat Sport Baltic näitab tänasest spordiülekandeid 24/7 HD-kvaliteedis

Kõik Viasat Sport Balticu vaatajad ja spordifännid saavad lõpuks Eesti ja rahvusvahelisi spordiülekandeid nautida HD-kvaliteedis. See on vaid üks paljudest uuendustest, mis sattelliittelevisiooni pakkuja Viasat sel aastal avalikkuseni toob.

„Kutsume seda aastat uuenduste aastaks, sest oleme välja tulemas erinevate tehniliste lahendustega, mille eesmärgiks on muuta Viasati kliendikogemust veelgi paremaks. Viasat Sport Balticu HD-pildikvaliteeti viimine on üks väga oluline osa sellest, eriti arvestades kui kaua on meie spordifännid pidanud seda uuendust ootama. Aga nüüd on lõpuks tehniliselt kõik valmis ja HD telepilt soovi korral iga kliendi kodus juba täna ka olemas,“ ütles Aet Viira, AS-i TV Play Baltics ärijuht.

Viira sõnul on AS-i TV Play Baltics eesmärgiks sel aastal esitleda oma klientidele veel teisigi HD kanaleid, tutvustada uut ja innovaatilist tehnilist platvormi, mis loob võimaluse televaatajal nautida telesisu ka muul viisil kui vaid kodus teleri ees ning loomulikult tõsta Viasati telekanalites pakutava sisu kvaliteeti.