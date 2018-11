Venemaal tehti ettepanek keelata endistel tippsportlastel riigiduumasse kandideerida

"Tegelge oma asjadega! Pole teil vaja seal oma tagumikku laiaks istuda," teatas Tihhonov riigiduumas istuvate ekssportlaste kohta, kirjutab lenta.ru. Endise laskesuusataja arvates pole ükski spordikuulsus suutnud parlamendis midagi mõistlikku korda saata.

Selline väljaütlemine ei meeldinud üldse riigiduuma saadikule, kahekordsele jäähoki olümpiavõitjale Vjatšeslav Fetissovile. "Kuidas sportlane erineb teistest meie riigi kodanikest? Kui teda valitakse, on tal õigus riigiduumas olla. Kuidas seda seadusega takistada? See on mingi rumalus," kritiseeris Fetissov.

Riigiduumasse kuulub hetkel kuus olümpiavõitjat. Lisaks Fetissovile endine jäähokiväravavaht Vladislav Tretjak, endine iluuisutaja Irina Rodnina, maadluskuulsus Aleksandr Karelin, endine kiiruisutaja Svetlana Žurova ja endine sportvõimleja Svetlana Horkina.