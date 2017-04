Venemaal on keelatud meldoniumi asemel "varnast võtta" uued ja võimekamad alternatiivid

Venemaa riikliku meditsiini ja bioloogia agentuuri (FMBA) juhi Vladimir Uiba sõnul on neil olemas mitmed preparaadid, mis pole Maailma Antidopingu agentuuri (WADA) keelatud ainete nimekirjas, kuid mille efekt on kordi võimsam kui keelatud meldoniumil, vahendab uudisteagentuur TASS.

Uiba ei nimetanud konkreetsete preparaatide nimesid, ega ka seda, kas uued ained on läinud juba "massidesse" ehk sportlaste menüüsse. FMBA ülesanne ongi koostöö sportlastega ja nende igakülgne aitamine. Ideaalis mõistagi lubatu piirides, mitte piire ületades. Elu on näidanud, et Venemaal on selle klausli järgmisega muidugi vähe viltu läinud...

Südameravimi meldoniumiga põrusid pärast selle keelustamist 2016. aasta 1. jaanuaril kümned ja isegi sajad Venemaa tippsportlased, neist kuulsamaks praegugi võistluskeelu all olev tennisetäht Maria Šarapova. FMBA peab WADA-ga läbirääkimisi, et meldonium keelatud ainete nimekirjast uuesti välja võtta, sest see preparaat on uute medikamentide kõrval päris ohutu ja efekt võrdub pigem süütu pulgakommi limpsimisega.