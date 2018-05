Venemaa spordiminister taganes oma avaldusest: McLareni raportiga me ei nõustu

Kui eile kinnitasid Venemaa spordijuhid WADA-le (Rahvusvaheline Antidopingu Agentuur) saadetud kirjas, et Venemaa spordis on toimunud süstemaatiline dopingu kasutamine ja dopinguainetega manipuleerimine, siis nüüd otsustas spordiminister Pavel Kolobkov oma avaldust pisut leevendada.

"Meil on siiralt kahju kõigi nende manipulatsioonide ja dopingujuhtumite pärast, mis on Venemaal aset leidnud. Selle tõsise kriisi, mis on mõjutanud Venemaa sporti, põhjustasid dopinguvastase võitluse puudujäägid, mille avalikustas ilmekalt Richard McLareni raport," seisab Venemaa spordijuhtide eilses kirjas. Lisaks Kolobkovile kirjutasid sellele pöördumisele alla Venemaa olümpiakomitee president Aleksandr Žukov ja Venemaa paraolümpiakomitee juht Vladimir Lukin.

Kolobkov märkis eile õhtul TASSile, et McLareni raportiga nad siiski nõustuda ei saa, sest seal on "põhjendamata järeldusi".

"Oleme oma kirjas märkinud, et nõustume Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) otsusega, toetame koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega ja oleme valmis dialoogiks, kuna oleme huvitatud spordi vastastikusest arengust. Nõustume ROKi spetsiaalse komisjoni, mida juhtis Samuel Schmid, järeldustega, kuid me ei ole nõus McLareni raportiga, sest seal on põhjendamata järeldusi. Selle raporti järeldused saab heaks kiita vaid kohus pärast põhjalikku uurimist ja tõendusmaterjalide esitamist," teatas Kolobkov Peterburi majandusfoorumil.