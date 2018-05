Venemaa spordijuhid tegid dopinguskandaalide kohta üllatava avalduse

Venemaa spordijuhid tunnistasid esmakordselt üles, et Venemaa spordis on toimunud süstemaatiline dopingu kasutamine ja dopinguainetega manipuleerimine, kirjutab Prantsusmaa väljaanne L’Equipe.

"Meil on siiralt kahju kõigi nende manipulatsioonide ja dopingujuhtumite pärast, mis on Venemaal aset leidnud," seisab Rahvusvahelisele Antidopingu Agentuurile (WADA), Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendile Thomas Bachile ja Rahvusvahelise Paraolümpiakomitee presidendile Andrew Parsonile saadetud kirjas.

"Selle tõsise kriisi, mis on mõjutanud Venemaa sporti, põhjustasid dopinguvastase võitluse puudujäägid, mille avalikustas ilmekalt Richard McLareni raport," seisab avalduses, millele on alla kirjutanud Venemaa spordiminister Pavel Kolobkov, Venemaa olümpiakomitee president Aleksandr Žukov ja Venemaa paraolümpiakomitee juht Vladimir Lukin.

Ühtlasi kinnitatakse reedel saadetud kirjas, et kõik isikud, kes olid dopinguskandaalidega seotud, on Venemaa dopinguvastase võitluse juurest eemaldatud.

WADA president Craig Reedie märkis, et venelaste selline avaldus tähistab dopinguvastases võitluses väga suurt läbimurret.

"Minu esimene mulje on, et nad on jõudmas oma vea tunnistamisele lähemale. Loodetavasti muudab see asjade käiku," teatas Reedie tänasel pressikonverentsil.