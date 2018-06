Venemaa Olümpiakomitee president Stanislav Pozdnjakov ütles, et nad sõlmivad Rahvusvahelise Olümpiakomiteega (ROK) lepingu, millega pannakse paika järgmise nelja aasta dopinguvastase võitluse eesmärgid ja tegevuskava.

"Teisipäeval sõidan Lausanne'i, et meie kokkulepe ROK-iga allkirjastada," sõnas Pozdnjakov, vahendab TASS.

"See on nelja aasta pikkune leping. See hõlmab meetmeid, mis on suunatud rahvusvahelisele koostööle, eriti dopinguvastasele võitlusele," lisas president.