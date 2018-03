Venemaa häkkerid asusid taas rünnakule: seekord olid sihtmärgiks Inglismaa sportlased

Venemaa häkkerirühmitus Fancy Bears on varasemalt toonud avalikkuse ette paljude sportlaste detailseid isikuandmeid ja nende võimalikku seotust dopinguga. Nädalavahetusel ründas arvatavasti sama rühmitus inglaste antidpoinguagentuuri.

Inglismaa antidopinguagentuuri esindaja tõdes kohalikule meediale, et seekord häkkerid ebaõnnestusid ja neil ei õnnestunud informatsiooni varastada. Veel lisati, et väga suure tõenäosusega tuli rünnak Venemaalt ja täpsemalt samalt organisatsioonilt, kes on varasemalt sääraseid asju korraldanud.

“Saime nädalavahetusel häiret, et oleme küberrünnaku all. Siiski ei õnnestunud ründajatel informatsiooni varastada ja olemasolevat infot kompromiteerida. Ükski suurtest üksustest kannatada ei saanud. Oleme rahul, et meie küberturvalisus on heal tasemel. Teeme pidevalt tööd, et see standard oleks ka edaspidi kõrge,“ teatas inglaste antidopinguagentuur.