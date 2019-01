Venelased ei tee veidral põhjusel antidopingulabori uksi lahti, uus karistus on soolas

Venemaa dopinguskandaalide tõttu peatati RUSADA liikmelisus WADA-s tükiks ajaks ning venelastele seati kriteeriumid, mille nad pidid täitma, et see tagasi saada. Kuigi kõiki tingimusi ei oldud täidetud, anti 20. septembril neile liikmestaatus tagasi - tingimusel, et aasta lõpuks võimaldatakse WADA soovitud ligipääs RUSADA andmesüsteemile, kirjutab portaal insidethegames.biz.

22. detsembril olid WADA esindajad eesotsas dr Jose Antonio Pintoga Moskvas kohal, kuid Venemaa ametnikud ei lubanud neid soovitud ruumidesse, kuna nende hinnangul oli WADA kontrollide tehnika vastuolus Venemaa seadustega. Venelaste käitumine mõisteti laialdaselt hukka ja kuigi RUSADA lubas, et aasta lõpu eel saab kõik korda, ei juhtunud paari nädalaga mitte midagi.

Nüüd on WADA suure surve all, et 14. jaanuaril toimuval koosolekul RUSADA liikmelisus taas peatada.

Rootsi laskesuusataja Sebastian Samuelsson, kes on varemgi venelasi dopinguteemade tõttu kõvasti kritiseerinud, heitis kriitikanooli ka WADA pihta.

"Kui WADA RUSADA liikmelisuse hoolimata tingimuste mitte täitmisest taastas, oli see valus hoop kõigile sportlastele. WADA president Sir Craig Reedie ütles, et ta on 100 protsenti kindel, et WADA saab kontrolli Moskva labori üle aasta lõpu eel kätte. Nüüd on selge, et seda ei juhtu. See tähendab ainult seda, et RUSADA ei täida taas WADA nõudmisi," põrutas Samuelsson sotsiaalmeedias.

"On oluline, et WADA hakkaks lõpuks ometi kaitsma puhtaid sportlasi, mitte sohitegijaid. Kui mitte, on mul raske üldse WADA-l mingisugustki tulevikku näha."