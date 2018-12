Venelased astusid ämbrisse, kuid loodavad WADA-lt taas lepitust otsida

Venemaa spordiminister Pavel Kolobkov teatas nüüd, et nad on WADA külastuseks valmis ning WADA on Venemaal igati oodatud, kirjutab TASS.

RUSADA sai 20. septembril taas WADA liikmeks. Enda staatuse kinnitamiseks pidid nad tagama WADA-le soovitud ligipääsu enne 31. detsembrit.

22. detsembril olid WADA esindajad eesotsas dr Jose Antonio Pintoga Moskvas kohal, kuid Venemaa ametnikud ei lubanud neid soovitud ruumidesse, kuna nende hinnangul oli WADA kontrollide tehnika vastuolus Venemaa seadustega. Venelaste käitumine mõisteti laialdaselt hukka ja nüüd ähvardab neid taas karistus.

Venelased omakorda loodavad nüüd, et WADA teeb enne 31. detsembrit uue külastuse ja neil õnnestub karistust ikkagi vältida.

“Ma ei tea, millal nad võiksid tulla. Ootame praegu nende vastust. Oleme teinud kõik ettevalmistused,“ sõnas Kolobkov.