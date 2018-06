Vene meedia levitab libauudist vilepuhuja Rodtšenkovi enesetapukatsest

Venemaa meediakanalid Russia Today, Sputnik ja RIA Novosti kirjutavad, et kurikuulus dopingu-vilepuhuja Grigori Rodtšenkov üritas USA-s enesetappu ning paigutati vaimuhaiglasse. Usaldusväärsed agentuurid pole libauudise levitamisega kaasa läinud ning infot nimetab valeks ka Rodtšenkovi advokaat Jim Walden.

"Venemaa meedia levitab väljamõeldud uudist, nagu oleks doktor Rodtšenkov üritanud endalt Ameerika Ühendriikides elu võtta. See on vale. Doktor Rodtšenkov on õnnelik, terve ning on Venemaal lokkava korruptsiooni jätkuvaks paljastamiseks võimudega produktiivset koostööd tegemas. Venelased tunnistavad teda diskrediteerida üritades lihtsalt oma süüd," seisab advokaat Waldeni pressiteates.

Vene meedia kirjutab, et endise Moskva antidopingulabori Rodtšenkovi enesetapukatse leidis aset 19. juunil Washingtonis rendikorteris, mille FBI talle väljastas.

Rodtšenkov varjab end USA-s, kuna kardab venelaste kättemaksu. Tänu tema paljastustele valmis 2016. aastal McLareni raport, mis rääkis venelaste riiklikust dopingusüsteemist 2014. aasta Sotši olümpia ajal ning mis viis lõpuks Venemaa kõrvaldamiseni 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudelt.