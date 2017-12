Vehklemistreenerite anomaalia aasta parimate valimisel

Aasta parimate valimise puhul on kõige kummalisem see, et kordagi pole pärjatud ainsatki vehklemistreenerit.

Vehklejaid – mehi, naisi, võistkondi – on 1988. aastast alates, kui ka treenereid autasustama hakati, parimaiks valitud kõige rohkem, 20 puhul. Võrdluseks: kergejõustiklased on võitnud 15, suusatajad 13 ja sõudjad 11 Kristjanit, nende treenerid vastavalt 7, 7 ja 4 kuldset kuju. Täielik anomaalia. Kindlasti väärinuks parima tiitlit Boris Joffe (tema õpilased: Kaido Kaaberma ja epeemeeskond), Samuil Kaminski (Maarika Võsu, Irina Embrich ja epeenaiskond), Natalja Kotova (Julia Beljajeva), Igor Tšikinjov (Nikolai Novosjolov, Erika Kirpu ja epeemeeskond) ja Kaido Kaaberma (epeenaiskond). Ju jäävad vehklemistreenerid märkamatuks ja viimase aja probleem peitub selles, et häid juhendajaid on liiga palju. 2013. aastal ja tänavu, kui tegusid tegid Novosjolov, Beljajeva ja epeenaiskond, jagunesid hääled Kotova, Tšikinjovi ja Kaaberma vahel, kes kõik väärinuks parima tiitlit, aga Kristjani said Henn Põlluste ja Gheorghe Creţu, kelle hoolealused jäid vehklejatele alla.