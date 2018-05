Vanameister võitis 15-aastase vaheaja järel snuukri MM-tiitli

Maailma edetabelis 7. kohal asuv Williams teenis MM-tiitli eest 425 000 naela ehk 480 000 eurot. Valusa kaotuse saanud Higgins on hetkel maailma viies number.

