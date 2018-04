Valge jahu ja rafineeritud kuklid – miks neid vähem tarbida?

Me teame kõik, mis on kasulik ja mis mitte, ometi sirutame tihti käe saiakeste või pirukate järele, mille valik poeriiulitel paistab lõputu.

Miks valgest nisujahust tehtud sai mulle kasulik pole?

Mida efektiivsemad on ärieduks vajalikud protsessid, seda suurem on kasum. Kõlab igati loogiliselt ja sama mõte peab igati paika ka toiduäris. Miks „toota” ja müüa täisväärtuslikku nisujahu, kui palju kasumlikum on teha kauem säiliv ja rohkem maitseelamusi pakkuv valge versioon? Kui palju me ikka pirukat süües mõtleme, et sellest on ära võetud pea kõik kasulikud kiudained ja mineraalid ning lisatud hulgaliselt suhkrut? Meile lihtsalt maitseb see nii väga. Suhkrune ja kuldpruuniks küpsetatud pirukas pakub rohkelt elamusi!

Meie maitseid ja käitumist on toiduainetööstus pikalt uurinud ja laborites teadlasi rakendanud. Töödeldud toitude/jookide puhul (saiad, kommid, karastusjoogid, krõpsud jms) on välja arvutatud nn joovastuspunkt ehk kõige parem võimalik keemiline koostis toidu jaoks, mis pakub suurimat maitseelamust. Siinkohal pole oluline, kas sellega kaasnevad vähki tekitavad ained, meeleolukõikumised, südame rasvumine, diabeedieelne seisund või midagi muud tervist kahjustavat. Küüniliselt vaadates – mis kohe ei tapa, see jäetakse alles ja müüakse meile turunduse toel maha. Asi on maitses ja kiires energias, mitte tervises.

Mida tähendab töödeldud ehk rafineeritud toit?