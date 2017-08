Vähki põdev Norra fitnessitäht valmistub surema: mul on vaid üks viimane soov

Norra fitnessi- ja kulturismitäht Marthe Sundby teatas, et tal on jäänud elada vaid mõned viimased päevad. Ta soovib, et inimesed ei räägiks temast kui "vähile kaotanud" naisest.

42-aastane Sundby on viimastel päevadel avaldanud sotsiaalmeedias avameelseid posititusi oma raskest seisundist.

"Mul on olnud raskusi, et tegeleda fitnessi, kulturismi, tõstmise ja uisutamisega. Minu viimane suur soov oleks, et keegi ei ütleks, et ma kaotasin võitluse vähile. Sel haigusel on nii palju tundmatuid faktoreid, et sellega on võimatu võidelda," sõnas spordistaar.

"Viimane aasta on olnud piinarikas põrgu. Haigla on kui paradiis, kuigi ma tean, et ma suren siin. Nii palju kui ma tean ja arstid on öelnud, on küsimus päevades või nädalas. Oleks imeline, kui ma saaks kaks nädalat. Naudin igat päeva, mil veel hingan."

Sundby põeb maksavähki. Ta on käinud operatsioonil ja teinud läbi mitu rasket ravikuuri. Vahepeal loodeti haigus seljatada uue maksa siirdamisega, kuid kasvaja on kehas liiga laiali valgunud, et sellest enam abi oleks.