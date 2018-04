Vägev! Eesti curlingupaar võitis liidrite duelli ja jätkab MMi täiseduga

Eile hilisõhtuses voorus kohtusid segapaaride curlingu MMil alagrupi liidrid Eesti ja Soome omavahel ning liidrite duellis õnnestus eestlastel Marie Turmann - Harri Lill oma paremus maksma panna tulemusega 9:4.

Tulemusele lisab väärtust kindlasti see, et Soome saavutas tänavusel taliolümpial seitsmenda koha. Soome võistkond on ka ainuke MMil osalev riik, kes on kohal olümpiakoondisega.

Mäng algas Eesti jaoks hästi, kui esimeses voorus saadi kaks punkti ning poolajale mindi Eesti eduseisul 3:2. Eesti pani edule aluse kuuendas voorus, kui saadi kolm punkti, ning seitsmendas voorus, kus vastastelt rööviti kolm punkti. Viimast vooru enam ei mängitudki.

Harri Lill kinnitas, et vaatamata suureskoorilisele võidule ei peegelda tulemus siiski tegelikku sündmuste käiku. “Tegemist oli kindlalt turniiri raskeima mänguga. 5. voorus oli Soomel mingil hetkel teoreetiliselt võimalik võtta 4 punkti, suhteliselt lihtsa viimase viskega oleksid nad pidanud saama 3, aga viimane vise ebaõnnestus ja koos väljaviskega läks punktialalt välja ka nende nn 3 punkti kivi ja saadi tegelikult kaks."

"Selles voorus olime tõeliselt raskes seisus, sest meil oli alles 2 kivi, vastasel 4 punkti peal ja kasutada viimane vise. Pärast 5. vooru oli Soome edu 4:3, kuid oleks võinud olla ka 6:3. Spordis “oleksid” ei loe, kuid sellised hetked võivad pöördeliseks saada. Õnneks tulime raskest seisust välja ja saime energiat ja indu juurde," kirjeldas Lill mängu käiku.