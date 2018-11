Vabasukeldumine – väljakutse ekstreemsuse armastajatele

Vabasukeldumine kõlab eksootilise spordialana, aga tegelikult on meie esivanemad toidu ja müüdava kauba järele sukeldunud juba üle 8000 aasta. Pärlipüüdjad kasutasid lisaks oma keha võimekusele hingamiseks bambustorusid. Alles 1960. aastatel töötati välja esialgne sukeldumisvarustus. Vabasukeldumist harrastavad allveekalastajad, snorgeldajad, sünkroonujujad ja allveefotograafid.

Allveesportlane ja Waterworld Expeditioni sukeldusmisinstruktori Einari Talviste sõnul on vabasukeldumise tehnikad Eestis populaarsed eelkõige sportliku allveekalapüügi puhul. Vabasukeldujad kasutavad varustusena enamasti vaid sukeldusmisülikonda, maski, toru, lesti ja raskusvööd. „Maskita vabasukeldumine on samuti olemas ja seda nimetatakse staatiliseks apnoeks. Seda harrastatakse madalas vees, enamasti raskusvööga ja hinge kinni hoides. Selle ala maailmarekord on ligi 13 minutit,“ tutvustab ta.

Tarvis on veetunnetust

Vabasukeldumiseks peab veega sõber olema. Pole oluline, kas oled varem akvalangiga vee all käinud või mitte. Vabasukeldujatest saavad väga head sukeldujad ja vastupidi. Veetunnetust on tarvis, et tegeleda vabasukeldumiseks vajaliku kopsumahu suurendamisega. „Oluline on, et organism oskaks hapnikku ära kasutada ja tuleks toime süsihappegaasiga. Kopsumahtu on võimalik treenida ja samuti saab nihutada piiri, kus organism veel süsihappegaasi talub, ilma et kehas tekiks stress või paanika,“ ütleb Einari.