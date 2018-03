Uus skandaal: USA ei anna Venemaa tippsportlastele võistlustel osalemiseks viisat

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova rääkis kodumaa meediale, et nende vabamaadlejatele ei ole antud USA viisat, et osaleda Iowa City's peetaval MK-etapil.

USA ja Venemaa suhted on viimasel ajal aina pingelisemad ning nüüd on see kandunud üle ka spordiväljakutele. Vastavalt süüdistustele ei ole USA saatkond kutsunud Venemaa maadlejaid Moskvas intervjuudele. Ilma selleta ei ole võimalik aga USA viisat saada, kirjutab TASS.

Venelastel soovitati väidetavalt pöörduda näiteks USA saatkonna poole Armeenias ja taodelda viisasid sealt. Venemaa maadluskoondise sõnul ei ole neil aga enam aega, et viisasid sedasi korda ajada ning neil tuleb MK-etapist loobuda. Praeguseks on üles öeldud ka eelnevalt tehtud broneeringud.

Venelaste sõnul ei tohiks sääraste juhtumite tõttu anda ameeriklastele edaspidi rahvusvaheliste võistluste korraldamise õigust. Samas tõid nad näite, et suvisele jalgpalli MM-finaalturniirile lubavad venelased kõikide riikide fännid riiki viisata.

Maadluse MK-etapp peetakse Iowa City's 5.-9. aprillini.