Uus näitus aitas Spordimuuseumil purustada külastajaterekordi

Eelmisel nädalal ajaloo suurima elamusnäituse „Kõik mängu!“ avanud Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum püstitas esimese nädalaga üksikkülastajate rekordi ja võtab rohkem kui kunagi varem vastu sünnipäevade ja kooligruppide broneeringuid.

Spordimuuseumi juhi Siim Randoja sõnul on näituse esimene nädal oodatust veelgi paremini läinud. „Andsime endale aru, et müüdi spordimuuseumist kui pigem noorte jaoks igavast paigast purustamine võtab üksjagu aega ja sellega tuleb tööd teha, seetõttu on ääretult hea meel, et juba esimene nädal andis signaali, et oleme õigel teel,“ rääkis Randoja.

Tema sõnul on esimesed paar nädalat näituse avamisest klassikaliselt sisseelamisperiood, kus viimased tehnilised lahendused veel peenhäälestatakse ja kõik vaikselt muuseumile omasesse temposse liigub. „Näiteks ootame veel pallimerd, mis pakuks pallielamust näituse kõige väiksematele külastajatele, ja USAst saabuva servikiiruse mõõtja mõnda detaili,“ kirjeldas Randoja.

Huvi märgatavat kasvu on näha ka koolide osas. „Oleme koos muuseumi haridusosakonnaga välja töötanud uudsed ja huvitavad haridusprogrammid, mille abil on võimalik väga erinevatel aineõpetajatel enda tunde spordimuuseumis huvitavalt veeta,“ kinnitas muuseumi juht. Näiteks on uutes haridusprogrammides võimalik teada saada tervisliku toitumise põhimõtetest või läbi spordi selgeks saada ühiskonnaõpetuses või ajalootunnis käsitletavad teemad. „Arvestades, et just praegu käib paljudes koolides ja klassides otsustamine, kuidas planeerida mai lõpus ja juuni alguses väljasõite, ei lähe ilmselt enam eriti pikalt, kui meie maja võimalused ammenduvad.“ Juba esimesel nädalal leidus kooligruppe, kes arvestas näituse uurimisele kuluvat aega veel vanas rütmis ning lapsed ei soovinud muuseumist lahkuda, mistõttu kompromissina otsustas grupp mõne nädala pärast tagasi tulla, et kõike uuesti omal käel üle proovida.

Kuigi muuseumi uus sünnipäevapakkumine ilmus avalikkuse ette alles sel nädalal, oli nii huvilisi kui broneerijaid juba näituse avamise päevast saati palju. „Isegi avamisel arvasid mõned prominendid, et siia tasub kindlasti lapse sünnipäeva tähistama tulla,“ rääkis Randoja. Spordimuuseumis on harivat ja elamuslikku sünnipäeva võimalik pidada enam kui 10 uudse tehnilise lahenduse, jalgpalli miniareeni ja paljude teiste atraktsioonidega.

Üks muuseumi uue tulemise eesmärkidest on noortele muuseumikeskkonna atraktiivsemaks muutmine, misläbi süstida väiksematesse spordisõpradesse huvi ja tahtmist rohkem spordi ja spordilooga tutvuda.

Fotod näitusest leiab siit.