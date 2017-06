USA pesapalliliiga kohtunik päästis Pittsburghi sillalt enesetappu üritanud naise

USA pesapalliliiga MLB kohtunik John Tumpane sai hakkama kangelasliku teoga, kui äästis kolmapäeval Pittburghis Roberto Clemente sillalt alla hüpata plaaninud naise.

Naine, kellele Tumpane lähenes, väitis küll, et tahtis vaid jõge paremalt positsioonilt imetleda, kuid tema nägu ja hääletoon peegeldasid midagi muud.

34-aastane Tumpane tõmbas naise sillale tagasi, kuigi naine käskis tal end lahti lasta. "See oli lihtsalt puhas instinkt. Mul oli lihtsalt õnne, et ma seal olin ja sain teda aidata. Ta tahtis korduvalt üle ääre hüpata. Ma ütlesin: "Palun, mitte minu vahikorra ajal," rääkis Tumpane ajalehele The Durango Herald.

Tumpane oli Pittsburghis vilistamas MLB meeskondade Pittrburgh Pirates ja Tampa Bay Rays kohtumist.

Naine oli juba üle ääre roninud ja rippus käsitoe küljes, kui Tumpane ühe tema kätest haaras. Juhuslik möödakäija võttis teise käe ning Raysi klubi töötaja Mike Weinman tõmbas naise jalad silla äärele, samal ajal kui Tumpane kellelgi hädaabisse palus helistada.

Pesapallikohtunik John Tumpane. Foto: AP/SCANPIX

"Ma ei oska öelda, kaua me ootasime, et keegi teine meile appi tuleks. Ilmselgelt tulevad mängu teised jõud, kui sa seal rippujast kinni hoiad ja tead, et kui keegi appi ei tule, pead ta lõpuks lahti laskma," meenutas Tumpane pingelisi hetki.

Tumpane'ile saabus abiväge politsei kaatri näol. Kui politseinikud naise turvalise maandumise eest olid hoolitsenud, suutis ka pesapallikohtunik veenda naist sillale tagasi tulema.

"Ta ütles: "Sa lihtsalt unustad mu pärast seda ära." Kinnitasin talle, et seda ei juhtu kunagi. See oli lihtsalt uskumatu päev ning ma olen rõõmus, et ta saab veel ühe päeva meiega olla ning et olin õigel ajal õiges kohas," lisas Tumpane.

Kui olukord oli lahenenud, helistas Tumpane, käed värisemas, oma naisele ja rääkis, et päästis just inimese elu. "See oli üks väga eriline hetk," sõnas ta.