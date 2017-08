Universiaadide hiilgeaeg saab Taipeiga otsa

2001. aastast riikide ja osalejate arvult hüppelise kasvu teinud üliõpilasspordi suvised maailmamängud ehk suveuniversiaadid on nüüdseks sundviskesse sattunud. Ürituse mõõtmed ja kulukus on kasvanud sedavõrd suureks, et rahvusvaheline üliõpilasspordi föderatsioon FISU ei leia enam universiaadide korraldajaid. Isegi võimsad ja rikkad Aasia riigid eesotsas Hiina ja Lõuna-Koreaga ei kibele enam universiaadi võõrustama, sest on seda viimase paarikümne aasta jooksul juba mitu korda teinud.