Unikaalne võimalus: tavainimesed saavad koos Rait Ratasepaga läbida Kanaari saartel 20-kordse ultratriatloni

Ratasepa abilisteks on reeglina vabatahtlikud, kes on tahtnud ulatada oma abikäe. “Minu ülesandeks on omalt poolt katta reisi- ja majutuskulud. Samas pikaks ajaks on tiimi raske kokku saada. Kõigil on ju ka oma igapäevased tegemised,“ rääkis Ratasepp.

Eestlase täpne töö võistlusaegse toitumise ülesmärkimisel on ultratriatleetide seas ainulaadne. Kirja läheb kõik ja seda söömise järjekorras. Hiljem võrreldakse seda võistluse ajal olnud enesetundega. Ratasepp on aastatega aru saanud, et tema jaoks on olemas vajalikud toidud sooja ja ka külma ilma jaoks.

“Olen lasknud kaasa võetud toidu kandikule välja panna, et näeksin täpselt oma valikud ära. Võistluse ajal lülitub teinekord aju välja ja ei tule kohe meelde, mis valikud üldse olemas on. Sellisel juhul on hea oma silmaga kohe kõike näha. Teise asjana oleme proovinud kogu menüü välja kirjutada ja võistluse ajal loetakse mulle seda ette, et saaksin valiku teha,“ kirjeldas Ratasepp ettevalmistusi toitumise vallas.

Rait Ratasepp teeb kõik võistluse ajal käimise vältimiseks ja treenib seetõttu hoogsalt jooksmist. Foto: erakogu

25. juuni blogipostitus

Kui palju maksab ultratrialtonil osalemine, kuidas pääseda starti ja miks kolitakse pika distantsi puhul basseini?

Ultratriatleeti Rait Rataseppa ootab juba 6. juulil ees võistlus, kui ta stardib Austrias MK-etapil. Kolm nädalat hiljem on ta joonel Saksamaal MM-il. Mõlemal puhul on tegemist kolmekordse ultratriatloniga. Tegemist on osaga ettevalmistusest sügisel Kanaari saartel toimuvaks 20-kordseks ultratriatloniks.

“See on minu jaoks esimeseks testiks, kuidas nii lühikese vahega toimuvatest võistlustest taastumine käib. Esimesel võsitlusel lähen püüdma head aega. Teisel on eesmärgiks kõrge koht,“ rääkis Ratasepp plaanidest.

Kolmekordsel ultratriatlonil on Ratasepp võtnud eesmärgiks ületada aeg 31 tundi ja 47 minutit.

“Kolmekordne katkematu ultratriatlon on formaadi mõttes kõige raskem. Kui viiekordsel tuleb juba vahepeal magada, siis kolmekordne tehakse ikka järjest läbi,“ selgitas ta. “Kolmekordsel jäävad reeglina osaliselt nii rattasõit kui ka jooks pimeda aja peale.“

Kindlasti ei jäeta pimeda peale aga ujumist. Seal on vaja turvalisusele kõige rohkem rõhku panna. Kui näiteks kahekordse ultratriatloni puhul ujutakse veel näiteks järves, siis kolmekordse puhul kolitakse reeglina juba basseinidesse. “Siin tuleb mängu alajahtumise teema. Näiteks 23-kraadises vees kaliposga 11,4 km (kolmekordse ultratriatloni ujumisdistants) ujudes hakkab lõpuks ikka külm,“ selgitas Ratasepp, miks pikemate võistlusmaade puhul läbitakse ujumisdistants basseinis.