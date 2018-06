Ultratriatleet Rait Ratasepp korraldab endale sihilikult üliränga katsumuse: need on nagu ühe mehe olümpiamängud

Lisaks võistluspaikade paika panemisele ja saateauto Kanaari saartele toimetamisele tuleb Ratasepal organiseerida ka oma abimeeste reisid. Korraga on ultratriatleeti abistamas kaheksa inimest. Vahepeal läheb osa tiimi vahetusse ning kokku on tal võistluse ajal abis 11 erinevat inimest.

“Päevane formaat on abiliste jaoks ka selles mõttes lihtsam, et kõik saavad öösel ikka magada,“ märkis Ratasepp. “Minu organiseerida on kogu tiimi lennupiletid. Seegi võtab omajagu tööd.“

Ratasepp tõdes, et oleks võinud 20-kordse ultratriatloni ette võtta ka Eestis, kuid siinne maastik ja kliima oleks teinud selle läbimise lihtsamaks. Kanaaridel on katsumus lihtsalt rängem.

“Kanaarid on 20-kordse ultratriatloni jaoks uudne koht. Keegi ei ole seal seda veel läbi teinud. Ultratriatleedid võivad lõputult kulgeda, kuid kui tulevad ette mäed, siis kulgemisest enam ei piisa. See pakubki pinget,“ selgitas Ratasepp, miks ta endale just sellise katsumuse korraldab. “Ajalises mõttes on need justkui ühe mehe olümpiamängud,“ viitas ta 23. septembrist kuni 12. oktoobrini vältavale 20-kordsele ultratriatlonile.

Loe veel

Rait Ratasepa tegemistele saab kaasa elada ning vajadusel ka toetust pakkuda tema kodulehel.

Rait Ratasepp Fuerteventural. Foto: erakogu

29. mai postitus

Rait Ratasepp võtab ette nii karmi katsumuse, mille on maailmas läbi teinud ainult viis inimest, kuid sedagi lihtsamas vormis

Eesti ultratriatleet Rait Ratasepp on ette võtnud järjekordse karmi katsumuse. 23. septembrist kuni 12. oktoobrini kavatseb Ratasepp läbida Kanaari saartel 20-kordse ultratriatloni.

“Suur töö on juba tehtud. Nädal aega tagasi lõppes ettevalmistuse kõige olulisem osa, kus sai lihvitud rattasõidu poolt,“ rääkis Ratasepp Delfile. “Enne seda on juulis kavas osaleda kahel MK-etapil. Mõlemal juhul on kavas kolmekordne katkematu ultratriatlon.“

Ratasepa sõnul on läbi ajaloo suutnud ainult viis inimest läbida 20-kordse ultratriatloni. Tema eesmärgiks on saada nüüd kuuendaks.

“Viis inimest on sellise asja üldse läbi teinud. Enamasti on seda tehtud aga lihtsa profiiliga rajal, kus nii jooks kui ka rattasõit on toimunud sisuliselt lauskmaal. Kanaari saartel on olud aga karmimad. Sealne rajaprofiil, tuul ning kuumus muudavad kogu ettevõtmise raskemaks,“ avaldas Ratasepp.

Viimati oli 20-kordse ultratriatloni võistlus oli kavas 2016. aastal ning toona lõpetas kaheksast starti tulnud atleedist neli. Kuna keegi ei ole suuteline praegu säärast jõuproovi korraldama, siis võtab Ratasepp seekordse katsumuse ette üksinda.

“Kindlasti on niimoodi keerulisem, kuna teiste võistlejate nägemine annab ikka indu juurde. Samas on mul olemas teadmine, et selline asi on tehtav,“ lisas ta ning märkis, et kindlasti on oluline leida hea tasakaal öise puhkamise ja päevase võistlemise vahel.