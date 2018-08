Ultratriatleet Rait Ratasepa treeningpäevad on sama karmid nagu võistluspäevad Tour de France'il

Loe lähemalt, millise võistluse Ratasepp sügisel ette võtab ning toeta mahuka eelarvega jõuproovi edukat korraldamist sportlase veebilehel www.raitratasepp.ee. Kõigi toetajate vahel loositakse välja mitmeid auhindu ultratriatleedi koostööpartnerite poolt.

13. augusti blogipostitus

Ratasepp jõi ränga katsumuse ajal 2,5 ämbrit vett ja taastumine oli ülikiire

Eesti ultratriatleet Rait Ratasepp on korralikult taastunud juuli lõpus toimunud kolmekordse ultratriatloni MM-ist. Hõbemedali kaela saanud Ratasepp läbis kolme nädala jooksul kaks kolmekordset ultratriatlonit ning mees tunnistab nüüd, et taastumine on olnud ülikiire.

“Mingeid probleeme ei ole olnud. Taastumine on olnud ülikiire. Kui Austrias toimunud MK-etapi järel vajutas taastumisele oma jälje kaelalt maha hõõrdunud nahk, siis nüüd läks kõik libedalt,“ tunnistas ultratriatleet.

“Saksamaal oli meeletult kuum. Kuni 35 kraadi. Keha talus seda kuumust hästi,“ tõdes Ratasepp, kes tarbis võistluse ajal koguni 2,5 ämbritäit vedelikku. Täpsemalt jõi ta 33 tundi kestnud jõuproovi jooksul 24,7 liitrit vedelikku (antud number ei sisalda toidust saadud vee kogust).

“Tuleb tunnistada, et kolme nädala jooksul tehtud teine ränk katsumus oli nii füüsiliselt kui ka vaimselt kergem. Sain teada, et mul on olemas võime sellist katsumust lühikese aja jooksul kaks korda taluda,“ avaldas ta.

Kui teine kolmekordne ultratriatlon lühikese aja jooksul oli justkui vaimselt ja füüsiliselt kergem, siis jõudu oli ikkagi natuke vähem. “Kui püüda head lõppaega, siis see ei ole just parim variant,“ tunnistas Ratasepp. “Tulemuse peale minnes on vaja ikkagi värskust.“

Seekordsel võistlusel tuli Ratasepal leppida hõbemedaliga. Kulla sai kaela poolakas Robert Karas maailmarekordi 30:48.57-ga.

“Poolakas tegi ikka ülivõimsa aja. Kui näen, et keegi teine midagi sellist suudab, siis see annab kõvasti motivatsiooni juurde. Kindlasti ei hakka ma kunagi tema tasemel ujuma, kuid tema rattasõidu ja jooksmise ajad on minu jaoks püütavad,“ vaatas Ratasepp lootusrikkalt tulevikku.

Kui tänavuse hooaja lõppeesmärk on Ratasepa jaoks Fuerteventural toimuv 20-kordne ultratriatlon, siis tasapisi on ta vaadanud juba ka järgmise hoaja poole. Kui tänavu läbis ta kolme nädala jooksul kaks kolmekordset ultratriatloni, siis järgmisel aastal jääb Austria MK-etapi ja Saksamaal peetava MM-i vahele ainult 12 päeva. Ratasepp tahab taaskord stardis olla mõlemal. Kuu aega enne Austria võistlust läheb ta aga kahekordsel ultratriatlonil alistama 20 tunni piiri.

***

Rait Ratasepp Saksamaal toimunud MM-il kuumusega võitlemas. Foto: Rait Ratasepp/Facebook

23. juuli blogipostitus

Ultratriatleet Rait Ratasepp sõidab võistlustele tavaliselt kaks päeva ning jõuproovi ajal pakub talle üllatuslikku kosutust alkoholivaba õlu

Ultratriatleet Rait Ratasepp ei saanud kodumaale väga pikalt pidama jääda ning praeguseks on ta juba autoroolis, et sõita Saksamaale, kus peetakse nädalavahetusel kolmekordse ultratriatloni MM.

Kesk-Euroopas toimuvatele jõuproovidele sõidab Ratasepp alati autoga ning seejuures on ta ise ikka roolis.

“Kahe päevaga jõuan igale poole kohale. Liigun alati sisuliselt sama tee peal. Ööbin alati Varssavi lähedal,“ rääkis Ratasepp enda reisimisest. “Mul on välja kujunenud hästi mõistliku hinna ja kohaga majutuspaik. Tavaliselt näevad reisipäeval välja sellised, et ühel hommikul Eestist alustan. Öösel magan ning järgmise päeva teises pooles olen kohal.“

Väiksematele võistlustele on Ratasepp läinud kohale ka lennukiga, kuid MM-i tarbeks on vaja kaasa võtta rohkem varustust.

“Vaja on ka saateautot. Palju odavam on kohal olla enda autoga, mitte rentida. Lisaks on vaja ju kohapeal ringi liikuda. Võistluseks võtan Eestist kaasa palju süüa ja juua. Seetõttu on samuti autoga lihtsam,“ lisas ta.

Näiteks võtab ta võistlusele kaasa erinevaid jooke, mida jõuproovi ajal tarbida. Kaasas on erinevad spordi- ja vitamiinijoogid, kuid ka näiteks gaseeritud vesi, coca cola ning alkoholivaba õlu.

“Alkoholivaba õlu sobib mulle hästi. Tean, et see toimib minu puhul. Palavates oludes on külm alkoholivaba õlu väga hea. Mingil hetkel hakkavad kõik maitsed vastu ning sellisel juhul on alkoholivaba õlu hea lahendus,“ selgitas ta.

Sel nädalal toimuvale MM-ile sõidab Ratasepp koos kolme kaaslasega. Viimase kuue aasta jooksul on ta autoga Euroopa vahet sõitnud juba 13 korda ning seetõttu saab ta praeguseks enamasti hakkama juba GPS süsteemita.

“Kõige lihtsam on ise sõita. Mulle kõrval istumine ei sobi. Olen kõik korrad käinud Škodaga. Mulle see auto väga meeldib. Võin istuda kolm tundi järjest niimoodi, et end oluliselt ei liiguta,“ kiitis ta. “Õnneks on kõik pikad reisid seni kulgenud viperusteta. Samas erinevaid õnnetusi olen näinud mitmeid.“

Kolmekordse ultratriatloni MM algab Saksamaal reedel.