Ultrasportlane Leivo Sepp: valu teiseneb ja muutub naudinguks

Enne finišit alla ei anna

Loobumismõtetega on Leivol tulnud aeg-ajalt samuti silmitsi seista. Kui need tekivad, jagab ta raja enda jaoks veel väiksemateks osadeks. Ühel hetkel muutub olemine taas päris heaks – pikkade võistluste jooksul valu tuleb ja läheb, see on paratamatu. Iga jooks on uus ja raskushetki pole võimalik ennustada, aga enam-vähem on teada, mis valudega tuleb toime tulla. „Raske profiiliga rajal on mäest alla jooksmine kõige raskem. Reie nelipealihasesse tekib tugev valu, mis iga alla astutava sammuga suureneb. Paljud katkestavad selle pärast, aga ma tean, et see tuleb, ja see on isegi nagu mõnus.”

Leivo seab endale igaks võistluseks eesmärgi, olgu selleks ajaline näitaja või distantsi läbimine. Näiteks USA-s jooksis ta elu esimese 160 km mägiultra Orcas Island 100 eesmärgiga lõpetada, aga endalegi üllatuseks saavutas ta suurepärase kuuenda koha. Kui Leivo eesmärki ei täida, tekib hetkeks pettumus ja mõte, et miks ta piisavalt ei pingutanud. „Kui tõused finišis püsti ja saad normaalselt kõndida, saad aru, et ei andnud endast kõike. Võistluse käigule tagasi mõeldes saad aru, et mingi asi vasardas peas ja ütles, et võta hoogu maha. Tegelikult midagi ju ei juhtu, kui rohkem pingutad, see on vaid mõtlemises kinni.“

Pikemat lugu Leivo Sepast loe edasi ajakirjast Sport.