Ühistreening tõmbab Tartu Rulluisumaratoni programmi käima

Neljapäeval, 10. augustil algusega kell 19 leiab Tartu lähistel Aovere ja Inglimäe vahel aset 11. Tartu Rulluisumaratoni programmi avaüritus ehk tasuta ühistreening.

Ühisele uisutamisele on oodatud nii algajad kui ka kogenumad sõitjad, osalistele jagavad näpunäiteid Tartu Rulluisuklubi liikmed.

„Eesmärk on inimestele näidata, kuidas teha sõitmine võimalikult ohutuks. Jagame neljapäeval soovijatele näpunäiteid rulluisutamise põhitõdede, nagu näiteks mäest alla sõitmise ning grupisõidu kohta,“ langetas Tartu Rulluisuklubi üks eestvedajaid Hassar Jurs saladuseloori ühistreeningul toimuva osas.

Põhjuseid, miks neljapäeval rulluisud alla panna, on veelgi. „Kuna Tartu Rulluisumaratoni rada on teistest Eestis sõidetavatest rulluisumaratonidest väga erinev – siin on korralikud tõusud ja laskumised, – siis on ühistreening hea võimalus rajaga tutvust teha. Rada on saanud ka uue asfaltkatte, mis tähendab, et kiiremad sõitjad saavad ühistreeningul otsustada, millise rattaga maratonipäeval rajale minna,“ rääkis Jurs.

Ühistreening on eelmäng järgmiseks nädalavahetuseks. Laupäeval, 19. augustil peetakse 11. Tartu Rulluisumaratoni lasteüritused ning 7. Tartu Rulluisusprint. Päev hiljem aga tulevad stardijoonele põhidistantside (42, 21 ja 10 km) osalised.