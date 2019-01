Tudengite talimängud võitis TalTech

Talimängudel võistlesid 15 Eesti ülikooli tudengid, vilistlased ja töötajad kokku 19. võistlusalal. TalTech võitis esikoha viiel alal: rektorite mitmevõistlus, käpikukorvpall, meeste lestajooks, kummikuhoki ja tudengibingo. Seitsmel alal saavutati teise ja kuuel alal kolmanda koha.

TalTech lõpetas talimängud ülisuure 230 punktiskooriga. Teise koha saavutanud Tartu Ülikool jäi TalTechist maha ligi 40 punktiga. Kolmandale kohale tuli Tartu Tervishoiu Kõrgkool 188,5 punktiga.

TalTechi üliõpilasesinduse spordi koordinaator Marek Kesküll ütles, et talimängudel oli tehnikaülikool nii võimas, et paljud mängudel osalejad tahtsid olla TalTechi tudengid. „TalTechist osales mängudel 109 võistlejat – need, kes parasjagu võistlemas polnud, panid kogu energia omadele kaasaelamisele. Teist nii pühendunud fännklubi sel aastal Käärikul ei nähtud,“ kiitis ta. „Juba talimängude algus ennustas head: mõõduvõtmise avas ülivõidukalt TalTechi juhtkond rektorite mitmevõistluses, kus esikoha sai rektor Jaak Aaviksoo ja kolmanda koha õppeprorektor Hendrik Voll,“ tunnustas Kesküll.

TalTech võitis talimängud juba kolmandat aastat järjest.

Üliõpilaste talimängud on kolmepäevane talvine ülikoolide vaheline sportlik mõõduvõtt, kus iga ilmaga tehakse läbi kõikvõimalikud talispordialad. Mängude eesmärk on pakkuda osalejatele pingelist sportlikku ja lõõgastavat meelelahutuslikku programmi ning populariseerida nii ühist kui ka individuaalset spordiharrastust tudengkonna seas.