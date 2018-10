TÜ akadeemilist spordiklubi hakkab Lembergi asemel juhtima Prants

Tartu Ülikooli kantsler Meelis Luht ütles, et Gert Prantsil seisab ees vastutusrikas aeg spordiklubi uue arengukava ellurakendamisel. „Oleme spordijuhtide ja spordiklubi juhatusega alates kevadest koostanud uut arengukava ja sõnastanud klubi eesmärke. Akadeemiline spordiklubi peab olema ülikooli tegevustega senisest rohkem seotud. Tahame, et see klubi oleks meie üliõpilastele ja töötajatele esimene valik spordiga tegelemiseks ning spordiklubi teenused oleksid ülikooliperele mugavalt kättesaadavad,“ selgitas kantsler.

„Esimene märk muudatustest on kasvõi uus lähenemine korvpalli arendamisele, mis seab keskmesse üliõpilasspordi ja noorte järelkasvu,“ rääkis Luht. Samas rõhutas ta, et spordiklubi ei ole ainult pallimängukoht, vaid seal tegeletakse ligikaudu paarikümne spordialaga. „Gert tunneb spordiklubi hästi, ta on noortetreenerina olnud klubiga seotud juba aastaid,“ ütles Luht.

TÜ akadeemilise spordiklubi senine juht Harry Lemberg saab nüüd keskenduda kergejõustikutreeneri ametile. „Olen Harry Lembergile väga tänulik selle eest, et ta on osalenud spordiklubi juhtimises juba alates 2002. aastast. Klubi on selle aja jooksul tublisti tegutsenud ja kujunenud Tartus oluliseks treeningubaasiks,“ ütles Meelis Luht.