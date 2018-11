Triatlonide vetelpäästetiimi pealik Jüri Hiiemäe: iga inimene, kes soovib meeskonnaga liituda, peab olema väga enesekriitiline

Kes sobivad päästetiimi?

„Tegemist on asjatundjatega päästevaldkonnast, merepäästest, ujumis-, süsta- ja surfiklubidest. Nemad levitavad oma sõpruskonnas infot ja kutsuvad inimesi appi. Sel aastal vahendas IRONMAN Tallinnal vetelpäästesse panustada soovijaid ka SCULT Estonia. Sealt sain mitu head uut kontakti. Iga inimene, kes soovib meeskonnaga liituda, peab olema väga enesekriitiline, kuna me ei taha hakata ujumisrajal päästjat päästma. Meeskonnaga liitujal on keskmisest parem ujumisoskus, ta saab vee peal hakkama ka teisi aidates, oskab esmaabivõtteid, on distsiplineeritud ja tunneb kella,“ loetleb Jüri olulisi omadusi, mida ta oma meeskonna liikmetelt ootab.

