Treener Asko Külmsaar tahab tõestada, et mehed on rauast

Läbi elu spordi sees kasvanud Viinistult pärit südamlik maapoiss Asko Külmsaar (28) pääses lavaka katsetel koos Piuside ja Kalmetitega viimasesse vooru, kuid kooli uks jäi tema ees siiski suletuks. Saatusel olid teised plaanid ning Askost sai treener.

Mäng, liikumine, uudishimu ja asjadega süvitsi minek on Asko jaoks olnud koduse kasvatuse üks osa. Peasüüdlasteks peab ta kõige selle juures oma vanaemasid Õiet ja Rutti, keda tunnustab oma suurte eeskujudena. „Vihasoo vanaema Rutt (79) on väga haritud, loeb palju, on olnud koolis ja muusikakoolis õpetaja. Kui tema midagi ei tea, siis uurib selle välja nii-öelda vana meetodit ehk raamatuid kasutades. Imetlen ta töövõimet, positiivset ellusuhtumist ja uudishimu maailma asjade vastu. Lisaks kasvatas ta mu ema täiesti üksinda üles,” räägib Asko mõtlikult.

„Viinistu vanaema Õiet (89) vaadates tean, kust tuleb liikumine. Ta on terve elu midagi teinud, tõuseb alati kell neli hommikul ja hakkab toimetama. Vanaisa oli palju merel kalal ning kodused toimetused ja loomade talitamine oli kõik vanaema peal. Õie räägib ikka, et kui tema noor oli, siis mehed olid rauast ja laevad puust, kuid nüüd on laevad rauast ja mehed papist. Mina tahaksin seda ümber lükata,” muigab Asko ja tunnistab ausalt, et tegelikult on noorte meeste füüsiline olukord üsna keskpärane.

Võimlemine oli äratundmine

Kehakultuuri erialal leidis Asko oma tõelise kutsumuse ja jõudis tõdemuseni, et soovib elus samme seada pigem sõltumatult. „Tutvus esimese võimlemisõpetaja Taavi Truijaga oli tõeline äratundmine. Teadsin kohe, et voh, seda ma tahangi teha! Taavi koos Loksa kooli õpetaja Aarnega on mind kõige rohkem mõjutanud,” tunnistab ta.

Lisaks arvukatele harjutustele ja oma filosoofiate tutvustamisele oli üks Taavi Truija tähtsamaid õppetunde seotud unistuste täitmisega. „Olin aasta Puurmani koolis kehalise kasvatuse õpetaja ning samal ajal Lõunakeskuse My Fitnessi treener. Elasin täielikus oravarattas neljapäevade nimel, siis sain Taavi juurde trenni uusi harjutusi õppima ja ideid loopima minna. Tekkis sügavam huvi jooga, hiina meditsiini ja pilatese vastu, lugesin ja uurisin palju, läksin teemadega süvitsi. Katsetasin erinevate toitumistega ja avastasin enda jaoks CrossFiti maailma. Sealt jõudsin soovini teha oma spordisaal ja olla kellegi teise unistustest sõltumatu. Vaatasin Taavit ja mõtlesin, et mina ei taha oma teadmistega kellegi teise kukruid täita,” jutustab Asko.

Püsida liikumises

Läbi elu Askot saatnud uudishimu eri spordialade vastu peegeldub ka tema trennikavades – jooga, pilates, CrossFit, gümnastika, tõstmine, parkuur ja näiteks Ido Portal meetod, milles jäljendatakse loomade liikumist. Niisiis tuleb trennis vahel ämbliku, sisaliku, gorilla või krabi kombel mööda ruumi liikuda. „Mäng ja mängulisus on kindlasti põhimõte, millest ma alati kinni pean. Lõbus peab olema, sest see hoiab motivatsiooni kõrgel, paneb märkamatult pingutama ja toob su trennisaali tagasi. Inspiratsiooni hangin ka filmidest, näiteks on meil olnud Rocky ja Jackie Chani eritrenn, millele järgnes filmiõhtu.”

Peamine on püsida liikumises. „Olge oma kehast teadlikud, õppige oma liigeseid ja lihaseid eraldi kontrollima ja liigutama, kombake oma piire. Hoidke oma liikuvusulatust, sest see on vanas eas üks põhilisi võtmeteemasid!”

Pikemalt loe Asko karjäärist ja sellest, millise trenni ta leiutas, ajakirjast Sport SIIT.