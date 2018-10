Tragöödia USA-s Utah ülikoolis: andekas sportlane lasti maha, mõrvar tegi enesetapu

21aastane Lauren McCluskey, ülikoolis spordistipendiumiga õppinud kergejõustiklane soovis lõpetada suhet endise poiss-sõbra 37aastase Melvin Rowlandiga, aga vastaspool reageeris vägivallaga.

Kriminaalse taustaga Rowland, kes oli McCluskey eest varajanud oma minevikku ja õiget vanust, lasi noore naise maha ülikoolilinnaku lähistel, ohvri autos.

Tapja lahkus sündmuskohalt ja võttis endalt elu Salt Lake City kirikus.

Nädal enne surma oli McCluskey teinud politseisse Rowlandi käitumise kohta avalduse, aga see jäi miskipärast suurema tähelepanuta. McCluskey õppis ülikoolis viimasel kursusel.

BREAKING: @UUtah identifies Lauren McCluskey as the victim in last night’s deadly shooting on campus. McCluskey was a student athlete from Pullman, Washington, she was a member of the track and field team. She was a senior majoring in communications. #breaking #ksltv #utah #nbc pic.twitter.com/EIRCVlFT6S— Shara Park (@KSLSharaPark) October 23, 2018