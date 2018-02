Tonsai – kaljuronijate kodu Lõuna-Tais

Seiklusrikkad kogemused teevad elu kordades elamisväärsemaks. Oma kaljuronimise kogemusest Tais kirjutab Marge Taivere.

Kaljuronimine on mitmekülgne spordiala, mis ühendab füüsilise täpsuse ja tugeva vaimse pingutuse. Avastasin ronimise enda jaoks hiljuti ja alustasin algajate treeninguga Ronimisministeeriumis kaks aastat tagasi. Pool aastat hiljem külastasime grupiga Soome Repovesi rahvusparki, kus asuvad kolmekümnemeetrised kaljud. Siit edasi algas teekond, mis on viinud mind Hispaania, Norra, Rootsi ja nüüd ka Taimaa kaljudele. Kaljuronimise reisid tähendavad enamasti ka matkamist, telkimist ja mõnusat lõkketoitu. Tais elasime spartalikes džunglihüttides ja sõime iga toidukorra kohalikus restoranis.

Sportronimine Tonsail

Kui esimesed korrad juba ronitud, võibki ise maailma mitmekülgseid kive avastama hakata. Tonsail ja Raileys on tuhatkond rada eri tasemete ja pikkustega, seega tegevust jätkub pikaks ajaks. Uuematel radadel on korralikud titaanist poldid ja ankrud, vanematel radadel võib leida ka üsna roostes metallpolte – neid peaks vältima. Kõige populaarsemad rajad asuvad otse rannas, kuid oma tugeva negatiivse kalde tõttu pole need rajad kuigi algajasõbralikud. Muidugi on rohkem inimesi ka Tonsai mitme raja kõrgustel multipitch’idel. Rajad on enamasti paarikümment meetrit kõrged, kuid mitut rada kokku pannes võib kõrguseks tulla üle saja meetri. Vaade kõrgustest on lummav – mereavaruses joonistuvad saared ja poolsaare teises otsas asuvad kaljud.

Foto: erakogu

Ekstreemne ööbimine

Üks meie reisi kõige adrenaliinirohkemaid hetki oli ööbimine pikal tasakaalukõndimise liinil. See tähendab, et kahe kõrge kaljuseina vahele oli tõmmatud lint, millel paljud noored päeval tasakaalukõndimist harrastasid. Ühel õhtul õnnestus meil oma hammokitega lindi alla matkata ja sealt ka mõnikümmend meetrit mööda seina end julgestades üles ronida. Sealt edasi sättisime voodid paika ning peatselt saimegi kaljuseinal kirgast kuukuma ja ülal siravat tähistaevast nautida. Rippvoodis magada on üsna mõnus. Muidugi olime terve öö vööga lindile kinnitatud ja polnud hirmu, et kuidagi üle serva maha pudeneks.

