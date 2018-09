Tondiraba hall muutus curlinguareeniks, Tallinnas algab curlingu EMi peaproov

Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas korraga kaks maailmakarika etappi nii meeste kui naiste arvestuses. Seejuures on esmakordselt võistkondadel võimalik mängida tänavuste Euroopa meistrivõistluste A grupi areenil.

“Meie jaoks on see nädalavahetus Euroopa meistrivõistluste peaproov, sest katsetame esmakordselt curlinguks Tondiraba jäähalli suurt areeni, mis on võistluste tarbeks muudetud curlinguareeniks,” kommenteeris Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige ja Euroopa meistrivõistluste korraldusmeeskonna juht Fred Randver.

Tallinnas toimub samaaegselt maailmakarika etapp naistele WCT Tallinn Ladies Challenger ja meeste turniir WCT Tallinn Mens Challenger. Võistlused toovad Tallinna kokku 30 võistkonda ja üle 120 curlingumängija, kellest ca 100 tuleb välismaalt. Naiste turniiril võistleb 15 võistkonda üheksast riigist, sh Eestist. Meeste turniirist hakkab mõõtu võtma 15 meeskonda ning osalevaid riike on kümme.

“Tegemist on kaalult oluliste rahvusvaheliste võistlustega, kus osalevatel võistkondadel on võimalik teeninda ka maailma edetabeli punkte. Eestis on kohal Läti ja Soome naiskonnad ning Hollandi ja Soome meeskonnad, keda saab mängimas näha Tallinnas novembris toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel tugevaimas, A grupis,” selgitas Randver.

Teiste seas osalevad võistlustel oma võistkondadega ka Eesti curlingu esimängijad Marie Turmann (Team Turmann) ja Harri Lill (CC Tallinn).