Tipust Topini – teatejooks Munamäelt mereni

Nike korraldab Eestis esmakordselt unikaalset teatejooksu "Tipust Topini" ehk Munamäelt mereni, kus kaks meeskonda läbib ööpäev läbi järjest joostes 335km.

Rada viib jooksjad läbi Rõuge, Otepää, Elva, Palamuse, Ebavere, Porkuni, Tapa, Lehtse, Jäneda, Kõrvemaa, Raasiku, Saha, finišiga Pirita TOPis. Tegemist on teatejooksuga, kus osaleb kaks meeskonda: mõlemas 12 jooksjat ning iga jooksja poolt läbitud distants on kokku u 23-33 km. Iga üksik etapp 7-13 km.

Meeskonnakaaslased sõidavad autoga järgmisesse punkti, kus toimuvad vahetused.

“Sellised teistsugused asjad ikka inspireerivad, n-ö tavalisi asju saab igapäevaselt teha ja nii ongi tore vahepeal midagi hullu ette võtta,“ põhjendab Nike maaletooja AS Jalajälg tegevjuht Rainer, miks ta hakkas Eestis teatejooksu korraldama. Tema sõnul on Munamäelt Mereni jooksul mitu eesmärki. “Esiteks proovida Hood to Coast taoline asi Eestis ära teha ja teiseks korraldada üks äge teambuilding meie töötajatele. Tähistab ju Nike ametlik maaletooja oma 20. tegevusaastat ja selline jooks on igati sobilik sportlik ettevõtmine selle tähistamiseks,“ ütleb Rainer.

Jooks on inspireeritud Ameerikas Oregonis (Nike koduosariik) toimuvast Hood to Coast jooksust, mis kulgeb Mount Hoodi jalamilt Vaikse ookeani äärde. Tegu on ühe maailma pikima ja osavõtjaterohkeima teatejooksuga, kus kuni 12-liikmelised tiimid läbivad ca 320 kilomeetrit. Viimastel aastatel on võistlusest osa võtnud koguni 1000 tiimi ehk 12 000 jooksjat.

“Tipust Topini” teatejooksu leiab aset 7. juuli hommikul Munamäelt ning Pirita TOPi finišisse on meeskondi oodata järgmise päeva õhtuks.