Tippvõimlejaid pilastanud arst tegi ühe tüdruku vastu üle saja seksuaalrünnaku

Endine USA riistvõimlemiskoondise ja Michigan State`i ülikooli arst Larry Nassar mõisteti tänavu jaanuari lõpus enam kui 150 naise ja tüdruku seksuaalse ahistamise eest 175 aastaks vangi. Nüüd tunnistas üks ahistatu, et Nassar pilastas teda üle saja korra.

Nassari ohvrite seas oli ka mitmeid olümpiavõitjaid - näiteks astus kohtus liigutava tunnistusega üles kolmekordsest olümpiavõitjast võimleja Aly Raisman. Lisaks olid ohvrite seas sellised tuntud võimlejad nagu Simone Biles, McKayla Maroney, Jordyn Wieber ja Gabby Douglas.

Viimati võttis avalikult sõna McKayla Maroney, kes tuli intervjuus NBC-le välja šokeeriva paljastusega.

"Nasser ahistas mind esimesest korrast peale. Ta ütles toona, et peab mind läbi vaatama. Ma olin 13-aastane. Ta ütles, et see on see ohver, mis tuleb tuua, et olümpiale pääseda. Ta rääkis, et kuna keegi ei mõista seda, ei tohi sellest inimestele rääkida. Pärast seda ahistas ta mind aastaid. Kui palju kordi? Sadu," rääkis hetkel 22-aastane Maroney.

Nassari kohtuprotsessi ajal maksis USA Võimlemisliit ahistatatud tüdrukutele kompensatsiooni, et nad oma suu lukus hoiaks. Maroney sai näiteks 1,25 miljonit dollarit.