TIPPHETKED | Eesti saalihokinaiskond kaotas Poolale ega jõudnud kaheksa hulka

Slovakkias Bratislavas toimuval saalihoki MM-finaalturniiril kaotas Eesti naistekoondis täna 1:6 (1:2, 0:2, 0:2) maailma edetabelis 7. kohal asuvale Poola naiskonnale ega pääsenud kaheksa parema hulka.

Kuigi mängu lõppseis oli 1:6, ei peegelda see täielikult mängupilti. Kaks väravat visanud ja ühe resultatiivse söödu andnud ning ühtlasi Poola parimaks mängijaks valitud Justyna Krzywak ütles, et eestlannad tegid väljakul kõvasti tööd ja võitlesid ootamatult südikalt. „Olime vahepeal päris stressis, sest eestlased panid meid kõva surve alla. Õnneks suutsime lihtsalt rohkem väravaid visata,“ märkis poolatar.

Eesti koondise treener Joel Heine rõõmustas, et meie tänane koondis suudab maailma tipus selliselt mängida. „Kui mängiksime Poola vastu kümme mängu, siis tänase põhjal viis neist ilmselt võidaksime. Täna tegime mõned pisieksimused ja sellest sai Poola oma võimalused,“ selgitas ta.

Eesti värava autor ja täna parimaks valitud Reti Väärt hindas tänast kaitsemängu üldiselt heaks, kuid nõustus, et otsustavateks said väikesed vead.

Heine lisas: „MM-i kohamängud ei ole Eesti ega isegi mitte Läti liiga mäng ega ka maavõistlusmäng. Siin mängivad rolli paljud detailid. Kasvõi see, et teistel esimese 12 sekka jõudnud riikide mängijatel on suurvõistluse kogemus juba U19 MM-idelt."

Homme algusega kell 12.30 (Eesti aja järgi) kohtub Eesti koondis 1:4

Lätile alla jäänud Taaniga (maailma edetabelis 10. kohal).

Selle mängu võitja saab mängida üheksandale kohale.