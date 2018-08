Timo Sild saavutas ülitihedas MM-konkurentsis 8. koha

Oma peamistest konkurentidest varem startinud Timo Sild läbis 5,9 km pikkuse raja tehniliselt puhtalt ja hea tempoga ning läks lõpetades võistluse liidriks. Liidritoolil tuli oodata üsna pikalt enne kui tema aeg üle löödi. Alles päris stardiprotokolli lõpus startinud maailma edetabeli tipud tulid lõpuks väikeste vahedega eestlasest ettepoole.

Sekundite mängus tuli maailmameistriks 26-aastane norralane Eskil Kinneberg ajaga 32.59. See on tema teine MM-medal mulluse teatekulla kõrval.

Vaatamata ligi pooleminutilisele veale esimese kontrollpunktiga jooksis ennast hõbedale ülikogenud šveitslane Daniel Hubmann (+ 6 sek) ning pronksi teenis stabiilse ja puhta jooksuga tema kaasmaalane Florian Howald (+14 sek). Esimesele oli see juba 26., teisele neljas MM-medal.

Kaheksanda kohaga parandas Timo Sild kahe koha võrra oma senist parimat MM-kohta, ka kaotus võitjale (1.11) ei ole kunagi olnud nii väike.

Timo Sild: „Tegin suhteliselt rahuliku alguse, et hästi kaarti sisse elada ja jätta jõudu ka raja teiseks pooleks. Olin võistlusteks valmistudes maastiku eritüübilisteks osadeks vajaliku tehnika ja taktika korralikult läbi mõelnud ning tehniliselt tuli välja hea jooks. Mul on hea meel, et suutsin lõpuni kõrget tempot hoida ja sealjuures vigu vältida. See on märk heast valmisolekust laupäevaseks tavarajaks.“