Tiitlikaitsja Ronnie O'Sullivan langes välja veerandfinaalis

Tiitlikaitsja Ronnie O'Sullivan langes Londonis toimuval snuukri Mastersil välja veerandfinaalis, jäädes alla Mark Allenile 1:6.

42-aastasele O'Sullivanile sai saatuslikuks kehv enesetunne, mille üle ta oli kurtnud juba eelmise matši järel.

"Kokkuvõttes on mul hea meel, et see kõik lõppes. Jalgpallurina oleksin ilmselt tänase matši lihtsalt vahele jätnud, kuid individuaalsportlasena tuleb alati enda eest välja astuda," kommenteeris snuukriäss kaotuse järel.

"Tervis oli 60% ulatuses korras, lootsin vaid Marki vigadele. Sellises olekus mängida pole sugugi lõbus," lisas O'Sullivan BBC Radio 5-le.