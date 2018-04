Teet Daaniel – mees, kes ujub maailmameredel koos delfiinide ja haidega

Kui maratonijooksus loeb tempo, mitte distants, siis ultraujumises loevad olud. „Gibraltari väina pikkus on kõigest üheksa miili, mis pole ju teab kui pikk maa, kuid sel esimesel väljakutsel valitsesid väga rasked olud. Võttemeeskonnal oli väga raske filmida, sest neil oli kogu aeg süda paha. Suurte ookeanide ja merede puhul ei loe distantsi pikkus, loevad valitsevad olud. Ultraujumises on väga tähtis vastupidavus ja ujumisega tegeledes tuleb kogu aeg treenida vees, vähemalt kaks korda päevas, pidevalt olla nendes tingimustes,” selgitab Teet.

Lisaks ujumisele on Teedu treeningkavas ka jõutreeningud, jooksmine, suusatamine ja rullsuusatamine, mis kõik toetavad tema põhiala. Õues ujub ta aasta ringi, sõltumata vee temperatuurist. Ocean’s Seven Challenge’is jäävad temperatuurid 13–17 kraadi vahele, vaid Hawaiil on temperatuur 23–24 kraadi ja see on juba natuke liiga soe, võib roiutada. Gibraltari väina ujumisel kasutas Teet ka kalipsot, kuna see oli lubatud ja esimesel väljakutsel oli see kindlasti toeks. „Kõige olulisem on tegelikult külmaadaptsioon, sest ookeanis tuleb olla mituteist tundi järjest. Enamjaolt inimesed ei kannata külma vett. Kõik abivahendid on keelatud, välja arvatud kalipso Gibraltari väina ületamisel,” ütleb Teet.

Pikemat lugu Teet Daanielist loe edasi ajakirjast Sport.