Teateorienteermise meistriteks tulid Võru naiskond ja Kaitsejõudude meeskond

Teises vahetuses täitis lühiraja hõbemedalist Lauri Sild Kaitsejõudude meeskonnas temale pandud ootused, püüdes kinni kõik konkurendid ja tuues oma meeskonna teatevahetusse liidrina, 38 sekundit enne Rakvere OK (Tõnis Laugesaar) ja 2,5 minutit enne OK Ilvese (Kaarel-Hendrik Zernant) meeskonda. Lühiraja võitja Timo Sild tegi aga raja esimeses pooles vea, mis võimaldas OK Ilvese ankrumehel Kenny Kivikasel ta kätte saada. Mõne aja koos liikunud paar tegi seejärel erinevad teevalikud raja pikimal etapil ning Kaitsejõudude ankrumehe teevalik ja sooritus andsid talle 38-sekundilise edu, mis finišiks suurenes 59 sekundile. Rakvere orienteerumisklubi tõi pronksile ankrumees Olle Kärner, kaotust võitjatele kogunes 6.25.

Naiskondade seas jätkus kuldmedali konkurentsis pinget vaid esimesse vahetusse, kus OK JOKA avavahetuse jooksja Evely Kaasiku lõpetas liidrina, 12 sekundit enne tiitlikaitsjat OK Võru I naiskonda (Laura Joonas). Seejärel läksid võrukesed oma teed – Eleri Hirv lõpetas teise vahetuse juba kuus minutit enne JOKA (Helle Hallik) ja 11 minutit enne OK Ilvese (Kaisa Sander) naiskonda. Marianne Haugi päralt jäi ankruetapil vaid võidu vormistamine OK Võru esindusnaiskonnale. Kahvatumate medalite konkurentsis kerkisid aga ankruetapil viiendalt ja kuuendalt positsioonilt hõbedale ja pronksile vastavalt OK Kape ja OK Võru II koosseis. OK Kape jooksis koosseisus Margret Zimmermann, Jana Kink, Merike Vanjuk ning OK Võru II naiskond koosseisus Maiki Maalberg, Inga Siegert, Kerstin Uiboupin. Võru klubi naiskondadele oli see kolmas aasta järjest kahe koosseisuga pjedestaalile jõuda.